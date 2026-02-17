ПВО 10 часов отражала мощную атаку украинских дронов на Сочи

Сочи ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Три волны [атаки] дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Прошунин добавил, что зафиксированы падения обломков БПЛА в нескольких районах. По его словам, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение ночь силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов над Краснодарским краев, а всего над территорией России – 151. В поселке Ильском Северского района в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили локомотивное депо. Кроме того, из-за атаки БПЛА начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Сочи, Наталья Петрова

