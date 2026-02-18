Силы ПВО перехватили 43 украинских дрона за ночь

Средства противоздушной обороны с 23:00 17 февраля до 7:00 18 февраля уничтожили 43 украинских беспилотника над шестью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 21 дрон сбит над территорией Брянской области, по шесть – над Белгородской областью и Крымом. Еще пять БПЛА нейтрализовали над Курской областью, по два – над Ростовской областью и Чувашией и один – над акваторией Черного моря.

В Брянской области при отражении воздушной атаки ВСУ пострадавших и последствий на земле нет, уточнил губернатор Александр Богомаз.

В Чувашии ранним утром отражена атака БПЛА в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе, сообщил глава региона Олег Николаев. «Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», – написал он в своем телеграмм-канале. Позднее Николаев сообщил о повторной атаке БПЛА в Новоюжном районе Чебоксар. На месте работают экстренные службы.

В Ростовской области вражеские дроны ликвидированы в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Москва, Наталья Петрова

