Житель Чебоксар пострадал в результате атаки дрона ВСУ

В Чебоксарах один человек госпитализирован после атаки украинского беспилотника. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Чувашии.

Как отметили в ведомстве, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для жизни нет.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщал о двух атаках дронов ВСУ на Чебоксары ранним утром 18 февраля. Он отмечал, что на тот момент пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Несколько автомобилей получили повреждения, уточнил глава региона.

Минобороны России сообщало, что за ночь над Чувашией было сбито два вражеских БПЛА.

Чебоксары, Наталья Петрова

