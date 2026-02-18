Над Россией за шесть часов сбили 52 беспилотника ВСУ

Средства ПВО утром и днем перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, под ударом оказалась Брянская область, где было сбито 32 вражеских дрона. Семь БПЛА ликвидировали в Калужской области, по шесть – над Смоленской и Курской областями и один – в Волгоградской области.

Дроны были уничтожены в период с 8:00 до 14:00 мск

В Брянской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении налета БПЛА пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов воздушные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube