ПВО за ночь сбила 113 украинских дронов над Россией

Силы противоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 113 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Под массированной атакой оказались Брянская и Смоленская область, где было сбито 50 и 35 дронов соответственно. Еще 12 БПЛА перехвачено в Тверской области, десять – в Новгородской, четыре – в Ленинградской и два – в Калужской областях.

В Брянской области при налете беспилотников в селе Лопушь Выгоничского района пострадали два мирных жителя, их доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. Также повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня.

В Смоленской и Ленинградской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Добавим, в Псковской области после атаки вражеских дронов на нефтебазу в Великих Луках загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», – написал он в Max. В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА, добавил Ведерников.

Москва, Наталья Петрова

