Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд бюджетных рублей

Таиланд депортировал гражданина России, обвиняемого в хищении свыше 3 млрд рублей бюджетных средств при выполнении госконтрактов по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фигуранта, который находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сегодня передали российским полицейским в аэропорту Бангкока.

По словам Волк, с 2021 по 2024 год мужчина предоставлял фиктивные сведения при реализации госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Через подставные фирмы он похитил бюджетные средства на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ) было возбуждено в апреле 2025года. Обвиняемый скрылся за границей и с декабря 2025 года находился в розыске.

Как отметила представитель МВД, информация о его задержании была получена от таиландских партнеров благодаря взаимодействию по каналам Интерпола. Фигуранта доставят на родину для проведения следственных действий, добавила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube