Уголовное дело по трем статьям возбудили после нападения ученика с ножом в Прикамье

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство школьника после инцидента в школе города Александровска в Пермском крае, где семиклассник напал с ножом на сверстника. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, 13-летний ученик школы нанес своему однокласснику удары ножом в область тела и шеи из-за конфликта. Нападение произошло на лестнице на третьем этаже учебного заведения. Пострадавший госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел», – говорится в сообщении СК РФ.

Проверку после инцидента в школе Адександровск также начала прокуратура, сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства. В ходе проверки будет дана оценка условиям обучения детей и исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что ученик школы №1 в Александровске тяжело ранил ножом сверстника. По информации регионального минздрава, пострадавший доставлен в больницу Березников. Подросток находится в стабильном гемодинамическом состоянии, сейчас его оперируют, уточнили в ведомстве. Планируется эвакуация раненого в Пермь. В Березники вылетел борт санавиации.

По данным телеграм-канал SHOT, ученику, напавшему на одноклассника в Александровске, 13 лет. Таким образом, он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство. Нападавшего остановили учителя ОБЖ и физики, которые отобрали у него нож и оказали первую помощь пострадавшему школьнику.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube