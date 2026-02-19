В Москве из-за тяжелого снега обрушилась крыша катка

В Москве крыша катка не выдержала массы снега и обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет.
ЧП произошло на Днепропетровской улице в районе Чертаново. Повреждение теневого навеса произошло на площади 1500-2000 квадратных метров, передает РИА «Новости».
Как сообщили в префектуре Южного административного округа, в момент обрушения каток не работал, никто не пострадал.
Предположительно, причиной стала сильная нагрузка из-за снега.
В Москве и Подмосковье из-за шторма «Валли» объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер.
Москва, Зоя Осколкова
