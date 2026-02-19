Лавина накрыла два дома и машину на курорте Архыз

В Карачаево-Черкесии лавина сошла на жилой район. По предварительным данным, пострадавших нет.

Снежная масса сошла с гор в селе Архыз. Под завалами оказались два дома и автомобиль.

Людей достали из-под снега, медицинская помощь им не потребовалась.

Как ранее сообщал «Новый День», в результате схода лавины в Калифорнии девять человек пропали без вести, позже восемь из них нашли мертвыми. Эта лавина – одна из самых смертоносных в Соединенных Штатах за последние десятилетия.

Черкесск, Зоя Осколкова

