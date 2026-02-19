В Липецкой области рухнула крыша автозавода: спасены 6 человек, под завалами остаются люди

В Липецкой области обрушилась кровля одного из цехов автозавода «Моторинвест». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, уточнил позднее глава региона. «Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется», – написал Артамонов в своем телеграм-канале.
Позднее он сообщил, что из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь. «Еще два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», – добавил губернатор.
Глава Краснинского округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения крыши на автозаводе. На месте ЧС наращивается группировка сил и средств, отметил Артамонов.
ЧП случилось в сварочном цехе предприятия, уточнили в региональном управлении МЧС. Площадь обрушения составляет порядка 5 тыс. квадратных метров.
По предварительным данным, крыша рухнула из-за скопления снега и наледи. Поисково-спасательные работы продолжаются. К ним привлечено 114 человек и 35 единиц техники. «На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте», – сообщил Артамонов.
Как сообщает телеграм-канал «112», под завалами могут находиться еще 15 рабочих.
Автозавод «Моторинвест» работает с 2014 года. С 2022 года на предприятии начали выпускать электромобили китайской компании Dongfeng под брендом Evolute.
Липецк, Наталья Петрова
