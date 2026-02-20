Трамп выдвинул ультиматум Ирану и дал подумать 10-15 дней

Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану, согласно которому переговоры должны завершиться в течение 10-15 дней.

«Либо мы достигнем соглашения, либо им не повезёт», – сказал президент США в ходе своего визита в Джорджию.

На вопрос, установил ли он Тегерану крайний срок, Трамп ответил: «Думаю, времени будет достаточно, 10-15 дней примерно, это максимум».

Напомним, что ранее стало известно, что США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации. Как сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон готов нанести удары по Ирану, но американский президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

