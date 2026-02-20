Украинские беспилотники атаковали больницу в Брянской области

Украинские войска нанесли удар по больнице в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По информации главы региона, FPV-дроны атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа.
«Целенаправленный удар киевский режим нанес по территории больницы», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль, добавил глава региона.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Наталья Петрова
