В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», – предупредил он в своем телеграм-канале.

В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Опаснось атаки беспилотников объявлена также в Туапсинском округе Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Еще 28 БПЛА перехвачено над акваторией Черного моря и 24 – над Азовским морем.

