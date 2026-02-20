Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме онлайн отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение закрывалось на фоне воздушной тревоги в Севастополе и некоторых районах Краснодарского края. В настоящее время сигнал ракетной опасности объявлен в Новороссийске.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Еще 28 БПЛА перехвачено над акваторией Черного моря и 24 – над Азовским морем.

Керчь, Анастасия Смирнова

