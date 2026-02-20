В Байкале обнаружены тела 7 погибших после обрушения автомобиля под лед

В районе мыса Хобой на Байкале обнаружен провалившийся «УАЗ» с людьми, тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, спасатели продолжают работать в точке провала.

«Ширина ледового разлома, в который попал автомобиль – 3 метра. Глубина в этом месте – 18 метров», – уточнил губернатор.

Кобзев отметил, что на данный момент установлены личности 5 человек, водитель – 44-летний местный житель и 4 туриста (1 выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. «Все они прибыли как самостоятельные туристы», – добавил губернатор Иркутской области.

Ранее сообщалось, что по факту лучившегося следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Иркутск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube