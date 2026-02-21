Над Россией за ночь уничтожено 77 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 77 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, основной удар пришелся на юг России. Так, 24 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 13 – над Крымом, по девять – над Ростовской и Белгородской областями. Еще восемь дронов нейтрализовали над Белгородской областью, пять – над Самарской, три – над Саратовской, по одному – над Волгоградской и Воронежской областями. Кроме того, четыре беспилотника перехватили над Азовским морем.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили пять домов в поселке Ильском Северского района, сообщает региональный оперштаб. Обошлось без пострадавших. Также из-за повреждения ЛЭП возникли перебои в электроснабжении в поселке Ильском и станице Дербентской. На месте работают аварийные бригады.

В Самарской области вражеские дроны ударили по двум промышленным объектам, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.

В Воронежской и Ростовской областях, по информации властей регионов, при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

