Украинские дроны атаковали Удмуртию: пострадали 11 человек

При атаке украинских беспилотников на Удмуртию минувшей ночью пострадали 11 человек. Трое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава регионального минздрава Сергей Багин в своем телеграм-канале.

Бригада санавиации доставила тяжелораненого в Первую республиканскую клиническую больницу, где его прооперировали, уточнил министр.

Багин добавил, что еще восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщил, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников ВСУ. Он уточнил, что есть пострадавшие и повреждения. Подробности глава региона не привел, отметив только, что всем раненым оказывается необходимая помощь.

По информации Минобороны, над регионами России за ночь сбито 77 вражеских дронов. Об уничтоженных над территорией Удмуртии беспилотниках военное ведомство не информировало.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube