За два часа ПВО сбила 12 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны утром сбили 12 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, пять БПЛА перехвачено в Ростовской области, три – в Краснодарском крае, два – в Белгородской области, по одному – в Астраханской и Волгоградской областях.

Дроны ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск.

В субботу утром в девяти аэропортах действуют ограничения на прием и отправку самолетов. На фоне угрозы атаки БПЛА приостановили работу воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нефтекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Ижевска.

Напомним, за ночь система ПВО уничтожила 77 украинских дронов над девятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Москва, Наталья Петрова

