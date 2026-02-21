За два часа ПВО сбила 12 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны утром сбили 12 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, пять БПЛА перехвачено в Ростовской области, три – в Краснодарском крае, два – в Белгородской области, по одному – в Астраханской и Волгоградской областях.
Дроны ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск.
В субботу утром в девяти аэропортах действуют ограничения на прием и отправку самолетов. На фоне угрозы атаки БПЛА приостановили работу воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нефтекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Ижевска.
Напомним, за ночь система ПВО уничтожила 77 украинских дронов над девятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»