Суббота, 21 февраля 2026, 10:08 мск

За два часа ПВО сбила 12 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны утром сбили 12 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, пять БПЛА перехвачено в Ростовской области, три – в Краснодарском крае, два – в Белгородской области, по одному – в Астраханской и Волгоградской областях.

Дроны ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск.

В субботу утром в девяти аэропортах действуют ограничения на прием и отправку самолетов. На фоне угрозы атаки БПЛА приостановили работу воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нефтекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Ижевска.

Напомним, за ночь система ПВО уничтожила 77 украинских дронов над девятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

