Массированную атаку дронов ВСУ отразили в Татарстане

Силы противоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на предприятия в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб ее удалось отразить. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности все уличные мероприятия в Казани, где возможно скопление людей, сегодня отменены.

На территории Татарстана отменен режим «Беспилотная опасность», введенный вчера в 22:48. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу.

Ранее глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила об отражении атаки БПЛА на промышленные объекты района. «Пострадавших нет. Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме», – заявила глава муниципалитета.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО в период с 9:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, в том числе 11 – над Татарстаном. Еще столько же дронов сбили в Белгородской области, четыре – в Курской, по два – в Ульяновской и Пензенской областях и один – в Самарской области.

Казань, Наталья Петрова

