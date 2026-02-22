Силы ПВО перехватили за ночь 86 украинских дронов над Россией

В ночь на 22 февраля средства противоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 29 дронов сбито в Белгородской области, 14 – в Саратовской, по 11 – в Воронежской и Смоленской областях. Еще девять БПЛА нейтрализовано над территорией Брянской области, семь – над Курской, три – над Калужской областями, по одному – над Крымом и Московским регионом.

В Брянской, Смоленской, Воронежской и Калужской областях, по информации глав регионов, при отражении воздушной атаки обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Ночью вводились ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода и Саратова.

