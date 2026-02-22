Отражена атака украинских БПЛА на Москву – сбиты 11 дронов

Силы противоздушной обороны за час отразили атаку 11 украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных службы, добавил градоначальник.

Об уничтожении первого вражеского дрона, летевшего на Москву, Собянин сообщил в 14:56 мск. В 15:53 мск он опубликовал пост о сбитии 11-го по счету БПЛА ВСУ.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

На фоне воздушной атаки ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, передает Росавиация.

В пресс-службе Шереметьево заявили, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов «в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности». Там предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.

Москва, Наталья Петрова

