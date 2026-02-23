В Белгороде после ракетного удара ВСУ значительно повреждены энергообъекты

Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за атаки серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.

В результате возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома, уточнил глава региона в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что масштаб повреждений в полном объеме будет оценен в светлое время суток.

Мэр Белгорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что на местах ЧП работают аварийные бригады и энергетики.

Позже губернатор сообщил, что в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад соцобъекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое поврежден автомобиль, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Глава региона добавил, что в Белгороде от удара вражеского дрона повреждена техника на территории производственного предприятия.

