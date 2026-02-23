За ночь силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над Россией

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над 12-ю российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Белгородской областью – 65. Еще 35 БПЛА ликвидировали в Саратовской области, 16 – в Крыму. По восемь беспилотников нейтрализовали над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Краснодарским краем, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой областями, по одному – над Тульской и Тверской областями. Кроме того, четыре БПЛА перехвачено над Азовским морем.

В Воронеже обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из энергообъектов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением.

В Альметьевском районе Татарстана в результате падения обломков БПЛА возник пожар на территории промышленной зоны, сообщила районная администрация. Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

В Белгородской области при ударе беспилотника по частному дому в селе Пушкарное пострадала мирная жительница. Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Тверской, Тульской и Ростовской областях, по информации губернаторов регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

