В Запорожской области после обстрелов ВСУ ввели графики аварийных отключений света

Графики аварийных отключений электроснабжения ввели в Запорожской области после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьёзных аварий на сетях, принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате украинских обстрелов был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии.

На данный момент введенные графики коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области, уточнил Балицкий, добавив, что временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.

Глава региона указал, что все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения. Медпомощь оказывается в полном объеме, подчеркнул он.

Накануне утром Балицкий сообщил, что из-за атак ВСУ обесточена половина региона. По состоянию на вечер воскресенья, по его словам, без света оставались 12 тысяч абонентов в Веселовском муниципальном округе, восстановительные работы продолжались.

Мелитополь, Наталья Петрова

