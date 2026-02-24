Средства ПВО за ночь сбили 79 украинских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 79 вражеских дронов над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 23 февраля до 7.00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

21 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по 15 – над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, 11 беспилотников уничтожили над территорией Республики Крым, девять – над Азовским морем, пять – над Саратовской областью, по одному – над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

Сегодня ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Калуги, Самары и Казани.

Москва, Зоя Осколкова

