В Курске четверо человек насмерть отравились угарным газом

В Курске в результате отправления угарным гадом погибли четверо человек – трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Предварительно, в результате отравления угарным газом в МКД на улице Харьковской погибли четыре человека – трое мужчин и одна женщина», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Причины трагедии устанавливаются», – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube