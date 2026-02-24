В Курске четверо человек насмерть отравились угарным газом

В Курске в результате отправления угарным гадом погибли четверо человек – трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Предварительно, в результате отравления угарным газом в МКД на улице Харьковской погибли четыре человека – трое мужчин и одна женщина», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
«На месте происшествия работают оперативные службы. Причины трагедии устанавливаются», – добавил Хинштейн.
Курск, Анастасия Смирнова
