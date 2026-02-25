российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 17:44 мск

В Ивановской области обрушилась кровля больницы

Фото из тг-канала прокуратуры Ивановской области

В Ивановской области частично обрушилась крыша хирургического отделения Фурмановской центральной районной больницы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за снега.

По поручению прокурора области Андрея Жугина организована проверка

«Предварительно пострадавших нет. Организована эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

Ход и результаты проверки взяты прокурором области на личный контроль.

Иваново, Анастасия Смирнова

