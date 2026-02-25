В Ивановской области обрушилась кровля больницы

В Ивановской области частично обрушилась крыша хирургического отделения Фурмановской центральной районной больницы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за снега.

По поручению прокурора области Андрея Жугина организована проверка

«Предварительно пострадавших нет. Организована эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

Ход и результаты проверки взяты прокурором области на личный контроль.

Иваново, Анастасия Смирнова

