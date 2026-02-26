Над российскими регионами за ночь перехватили 17 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, семь дронов сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской и по одному – над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Брянской, Калужской, Тульской и Воронежской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле, проинформировали главы регионов.

