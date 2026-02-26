Мошенники ходят по чатам и крадут аккаунты россиян

Мошенники разработали новую схему кражи аккаунтов россиян в социальных сетях. Теперь они ходят по чатам (рабочим, частным, посвященным хобби и так далее) и под предлогом переезда этой ветки общения в другую соцсеть, крадут доступ у доверчивых пользователей.

Как сообщает управление РФ по борьбе с киберпреступлениями, мошенники выбирают крупные чаты, где есть десятки или сотни подписчиков и публикуют сообщение о якобы переносе чата на новую площадку. При этом, ссылка ведет не на новый чат – кликнувший ее человек попадает в мошеннический бот, который под предлогом подтверждения участия запрашивает номер телефона и код из SMS.

После того как пользователь передает код злоумышленникам, те получают доступ к аккаунту, и используют его для дальнейший атак, причем, часто внутри того же чата. В этой связи пользователей просят быть внимательными, не кликать на сомнительные ссылки, а уточнять информацию у администраторов чатов.

Как сообщает «Новый День», пользователи российского Интернета также сообщают, что с прошлой недели на волне слухов о новых проблемах с Телеграмом, у некоторых пользователей стали всплывать сообщения от якобы службу безопасности мессенджера, сообщающие о блокировке аккаунта. Для того, чтобы ее избежать, необходимо перейти по ссылке и подтвердить данные аккаунта. Делать этого ни в коем случае не надо – такие ссылки также ведут на мошенников, которые получают доступ к Телеграму пользователя, а иногда – и ко всему телефону, в том числе к банковским приложениям.

Москва, Елена Васильева

