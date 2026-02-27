российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 09:31 мск

Система ПВО сбила над Россией 95 вражеских дронов за ночь

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, в том числе пять БПЛА, летевших на столицу. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного и Азовского морей.

В Воронежской области в результате падения обломков дрона повреждена кровля одного из коммерческих объектов в пригороде областного центра, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Калужской, Орловской, Смоленской Тверской и Тульской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не прокмментировали.

Москва, Наталья Петрова

