Белгород после ракетного удара ВСУ: без света остались 60 тысяч жителей

Почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электроэнергии после ночного ракетного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ нанесли удар около полуночи. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В результате начались перебои с подачей электричества, воды и тепла. В центре города не работают светофоры. Ведутся восстановительные работы.

По словам Гладкова, детсады и школы сегодня будут работать, они переведены на резервную генерацию.

«К сожалению, говорил об этом много раз, повторюсь еще, полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то, что мы сконцентрировали на территории Белгородской области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что специалисты предпринимают «максимальные усилия по возврату электроэнергии, тепла, воды» в дома белгородцев.

Со своей стороны мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что «энергетики уже приступили к работе, но масштаб и сроки восстановления станут ясны чуть позже». Из-за сбоя в работе светофоров на дорогах города работают регулировщики, добавил он.

Из-за обстрела повреждено остекление в четырех квартирах в трех многоквартирных домах, еще в двух частных домах пострадали кровли и окна. Осколками посекло четыре автомобиля.

«С утра управы работают с людьми, чье имущество пострадало. Осматривают повреждения, составляют первичные акты, чтобы строители могли быстро приступить к восстановительным работам», – написал градоначальник в своем телеграмм-канале.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube