Ракетная опасность объявлена в регионах Поволжья и Урала

Сразу в восьми российских регионах объявлена угроза ракетной атаки со стороны Украины.

Ракетную опасность объявили в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Оренбургской областях, Башкирии, а также в Свердловской области и Пермском крае, следуют из сообщений властей регионов. ВСУ, предположительно, применяют ракеты FP-5 «Фламинго», пишет тг-канал «Военный обозреватель».

О попытке ракетной атаки по Чувашии сообщало правительство региона в своем телеграм-канале. Отмечалось, что по республике пытались ударить две ракеты, одну сбили, вторая изменила курс. Позже сообщение о ракетах было удалено. В правительстве отметили, что данная информация «была представлена неверно». Другие подробности чувашские власти не приводят.

В школах Чебоксар после объявления ракетной опасности отменили занятия для тех, кто учится во вторую смену, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Соцучреждениям рекомендовано всех обучающихся, сотрудников, посетителей направить на первые этажи и при необходимости в подвальные помещения до отбоя атаки.

В аэропорту Самары после поступления сигнала ракетной опасности эвакуировали пассажиров и персонал в специально оборудованные помещения, сообщила Росавиация.

Мэрия Казани сообщила, что дети в детсадах и школах спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны в связи с введенным режимом ракетной опасности.

Ранее сегодня ракетную опасность объявляли в Ростовской области. В городе Таганроге в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ повреждения получил балкон многоквартирного жилого дома, сообщила глава города Светлана Камбулова. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Жильцам пострадавшей квартиры будет оказана помощь в устранении последствий, добавила мэр.

Москва, Наталья Петрова

