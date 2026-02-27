В Подмосковье семь человек пострадали в аварии с маршруткой

В Московской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.

Авария случилась в Ступинском округе. «Газель», следовавшая по маршруту Михнево-Малино, столкнулась с грузовым автомобилем.

«Семь человек получили травмы различной степени тяжести», – сообщила служба. Четверо из семи пострадавших госпитализированы в Подольскую областную клиническую больницу. У одного из них диагностировали перелом позвоночника и ушиб грудной клетки, а у трех женщин – черепно-мозговые травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Москва, Зоя Осколкова

