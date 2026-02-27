ВСУ атаковали Энергодар, несмотря на объявленный около ЗАЭС режим тишины

ВСУ продолжили атаки на гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской атомной станции – Энергодара в условиях введенного в районе ЗАЭС режима тишины, необходимого для ремонта критически важной для станции высоковольтной линии «Ферросплавная-1», поврежденной 10 февраля в результате украинского обстрела. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Несмотря на объявленный режим тишины в районе Запорожской АЭС, необходимый для ремонта критически важной линии электропередачи, ВСУ не прекращают попыток дестабилизировать обстановку в городе атомщиков Энергодаре», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский дрон сдетонировал «во дворе Дворца культуры «Современник». В результате взрыва повреждены остекление здания, фасад и припаркованные рядом автомобили. Обошлось без пострадавших.

Как отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, цель террористических действий Киева – любыми способами сорвать восстановление энергоснабжения ЗАЭС, создать угрозу ядерной безопасности и запугать мирных жителей.

Энергодар, Наталья Петрова

