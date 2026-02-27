Введен режим тишины для восстановления ЛЭП на Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины, а также начат ремонт линии электропередач «Ферросплавная-1». Об этом сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, режим тишины установлен сегодня с семи часов утра, что позволило ремонтным бригадам приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии «Ферросплавная». Ремонтные работы будут идти как минимум неделю, добавил Лихачев.

Глава «Росатома» уточнил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД России.

Лихачев отметил, что это уже пятый случай введения локального режима тишины для проведения ремонтных работ в районе ЗАЭС. Ситуация в Энергодаре, где расположена атомная станция, остается неспокойной, добавил Лихачев.

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ. В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется в полном объеме по резервной линии «Днепровская», сообщила пресс-служба ЗАЭС. Радиационная обстановка на станции и прилегающей территории в норме, показатели соответствуют природному фону, отмечается в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

