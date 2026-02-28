Средства ПВО перехватили за ночь 97 вражеских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 97 украинских дронов над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

40 БПЛА сбили над Крымом, 22 – над территорией Брянской области, 16 – над Белгородской областью, 10 – над акваторией Черного моря, четыре беспилотника перехватили над Краснодарским краем, по два – над Курской и Калужской областями, один – над Тульской областью.

В результате падения обломков дрона произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района, сообщает оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет. Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м. На месте работают 39 человек и 13 единиц техники.

Движение транспорта на Крымском мосту на время воздушной тревоги ограничивалось, к утру путепровод работает в штатном режиме.

Также для обеспечения безопасности Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

Москва, Зоя Осколкова

