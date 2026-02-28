Два человека пострадали при взрыве на юго-западе Москвы

В Москве прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, пострадали мужчина и его дочь. На месте работают оперативные службы.

ЧП произошло на улице Кадырова. Взрывной волной выбило несколько окон и повредило часть фасада одной из квартир. Кроме того, обломки упали на припаркованные у здания автомобили.

На данный момент известно, что пострадал взрослый мужчина и его несовершеннолетняя дочь. Их осматривают медики скорой помощи.

Из дома эвакуировали 150 человек, жильцов отправили в пункт временного размещения, оборудованный в ближайшей школе. Как сообщили в столичном главке МЧС, инцидент на несущие конструкции дома не повлиял.

Многоэтажка не газифицирована, предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон. На месте работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, проверку проводит прокуратура.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube