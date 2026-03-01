Ночью система ПВО сбила 27 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 27 дронов над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, по семь – над Белгородской и Курской областями, по два – над Тульской и Орловской, один – над Ростовской областью.

В результате атаки ВСУ погибла женщина в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. «Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами – камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница», – написал глава региона в своем канале MAX.

В Белгородской области от удара FPV-дрона пострадали два человека. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, одного из раненых с осколочным ранением доставили в Шебекинскую ЦРБ. Женщина из поселка Маслова Пристань обратилась к медикам самостоятельно, у нее диагностировали минно-взрывную травму.

На местах работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

