Спецслужбы РФ раскрыли сеть «серых» SIM-боксов: более 200 человек задержаны в 43 регионах страны

Российские правоохранители раскрыли сеть нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. В 43 регионах страны задержаны более 200 подозреваемых. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом. «В результате проведенных мероприятий в 43 субъектах РФ задержаны более 200 граждан Российской Федерации и иностранных граждан, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнению балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегальному распространению абонентских номеров российских операторов связи и предоставлению услуг по регистрации аккаунтов в сети Интернет», – говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по статьям 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»), 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации»), 274.5 («Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса»), а также по ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

Еще 30 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»), 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») УК РФ.

