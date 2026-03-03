Вблизи Сочи произошло повторное землетрясение

В акватории Черного моря вблизи Сочи зафиксировано повторное землетрясение. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

По его словам, подземные толчки были зарегистрированы в 16:05 на удалении 23 км от сочинского побережья. «Сейсмологи сообщают о магнитуде 4,5 балла. Обращений от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – уточнил мэр.

Ранее в 15:09 произошло первое землетрясение, которое отчетливо ощущалось в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. Магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован также в акватории моря в 23 км от Сочи.

Сочи, Анастасия Смирнова

