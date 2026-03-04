Над регионами России за ночь сбили 32 украинских дрона

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Большую часть из них нейтрализовали в Волгоградской области – 21. По четыре дрона сбили в Ростовской и Белгородской областях, два – в Астраханской области и один – в Курской области.

В Ростовской области воздушные атаки отражены в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха повреждено нежилое посещение. Никто не пострадал.

В Волгограде вечером 3 марта в результате удара дрона по многоквартирному дому по улице Батова пострадали пять человек, сообщал глава региона Андрей Бочаров. Повреждена одна квартира, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, уточнил он. Для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube