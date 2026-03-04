В Подмосковье два человека погибли в аварии с маршруткой

В Московской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате погибли два человек, еще шестеро пострадали.
Авария произошла на 41-м километре трассы «А-107» в городском округе Пушкино, сообщает региональное управление МВД.
«В результате ДТП два человека погибло. В настоящее время шесть граждан обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Москва, Зоя Осколкова
