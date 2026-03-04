российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2026, 09:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье два человека погибли в аварии с маршруткой

В Московской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате погибли два человек, еще шестеро пострадали.

Авария произошла на 41-м километре трассы «А-107» в городском округе Пушкино, сообщает региональное управление МВД.

«В результате ДТП два человека погибло. В настоящее время шесть граждан обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,