В Подмосковье два человека погибли в аварии с маршруткой

В Московской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате погибли два человек, еще шестеро пострадали.

Авария произошла на 41-м километре трассы «А-107» в городском округе Пушкино, сообщает региональное управление МВД.

«В результате ДТП два человека погибло. В настоящее время шесть граждан обратились за медицинской помощью», – говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube