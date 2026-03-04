Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море, экипаж спасен – Минтранс РФ

Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Все члены экипажа, состоящего из 30 россиян, спасены. Минтранс назвал атаку на российский СПГ-танкер актом международного терроризма и морского пиратства.

По информации ведомства, газовоз следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск и 3 марта подвергся нападению безэкипажных катеров Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Атака на танкер была совершена с побережья Ливии, уточнил Минтранс.

«Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены», – говорится в сообщении ведомства.

Минтранс квалифицировал нападение на газовоз как «акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».

В ведомстве подчеркнули, что подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей стран ЕС, «не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз», предположительно, после атаки морским дроном. В нападении на газовоз заподозрили Украину, отметил один из источников.

Москва, Наталья Петрова

