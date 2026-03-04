Мирный житель погиб в Брянской области при атаке БПЛА

ВСУ ударили дронами-камикадзе по селу Азаровка Стародубского округа Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшим и заверил, что им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее сегодня Богомаз сообщал, что один человек пострадал при атаке украинского дрона «Баба Яга» на село Сопычи Погарского района. Пострадавший мужчина доставлен в больницу. Из-за атаки поврежден жилой дом.

Брянск, Наталья Петрова

