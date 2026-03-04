В Тульской области обрушилась кровля цеха промпредприятия: один человек погиб

В городском округе Узловая в Тульской области произошло обрушение кровли в одном из цехов предприятия по производсту металлоконструкций на Заводской улице, в результате чего один человек погиб и еще один оказался под завалами.
Как сообщает региональный главк МЧС России, информация о ЧП поступила в 16:25. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Обрушение кровли произошло из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров.
По уточненным данным в цеху находилось 45 человек. 43 вышли самостоятельно, 1 человек погиб, 1 остался под завалами. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением кинологов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Тула, Анастасия Смирнова
