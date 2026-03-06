Мошенники через мессенджер воруют у бьюти-мастеров данные клиентов

В России все чаще жертвами мошенников становятся работники сферы красоты. Аферисты воруют у бьюти-мастеров аккаунты и данные клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

В преддверии Международного женского дня мошенники притворяются клиентами и интересуются у мастера стоимостью услуг и расписанием работы. Для уточнения всех деталей предлагают связаться по телефону.

Затем мастеру звонят с двух разных номеров: если ответить на любой из этих звонков, связь тут же прервется. Лжеклиент пишет, что у него две сим-карты, в которых он запутался, и просит подсказать последние четыре цифры номера, с которого он сейчас якобы звонил. Ничего не подозревающая работница отправляет цифры, которые являются кодом для программы, получающей доступ к ее аккаунту.

В результате в руках злоумышленников оказываются аккаунты в мессенджере, которые затем используются для обмана друзей и родственников, а также для получения данных о клиентах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

