В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: ранен мирный житель

Мужчина пострадал в результате удара украинского дрона по автомобилю в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Пострадавший доставлен в больницу.
Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»