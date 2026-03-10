В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: ранен мирный житель

Мужчина пострадал в результате удара украинского дрона по автомобилю в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавший доставлен в больницу.

Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

