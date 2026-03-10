В массовой драке в Ярославле пострадали четыре подростка

В Ярославле более 100 человек устроили драку в торговом центре. По предварительным данным, четыре подростка получили травмы, около 20 человек задержаны.

Инцидент произошел 9 марта на территории торгового центра «Аура». Подростки и молодые люди начали потасовку на улице, а затем зашли в здание. Некоторые участники были вооружены.

Как сообщили в Следственном комитете, несовершеннолетние грубо нарушили общественный порядок и применили насилие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

«…в результате преступных действий были причинены телесные повреждения четырем несовершеннолетним», – добавили в СК.

Устанавливаются все участники драки. 20 подозреваемых доставили в отдел полиции.

Ярославль, Зоя Осколкова

