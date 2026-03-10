Росгвардия выявила более 50 нарушений в акватории Байкала

В ходе рейдов в акватории озера Байкал было выявлено более 50 нарушений, 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на лед вне официальных переправ. Об этом сообщили в Росгвардии.

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с инспекторами ГИМС и транспортными полицейскими приняли участие в проведении межведомственных рейдов. «С помощью беспилотных летательных аппаратов правоохранители выявили более 50 нарушений. В ходе работы осмотрено около 25 катеров-амфибий с туристами», – говорится в сообщении.

Чаще всего ловили водителей без прав на управление транспортным средством. Часть водных судов не стоит на регистрации, не прошла техосмотр и не имеет бортовых номеров.

«Кроме того, 40 водителей были привлечены к ответственности за выезд на лед озера вне официальных переправ», – добавили в ведомстве.

Напомним, 20 февраля на Байкале в районе мыса Хобой острова Ольхон провалился под лед автомобиль «УАЗ» с китайскими туристами. Всего в «буханке» находились девять человек. Один иностранец спасся, восемь человек погибли.

По факту лучившегося следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Иркутск, Зоя Осколкова

