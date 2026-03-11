Житель Владимирской области хотел взорвать военные самолеты

Сотрудники спецслужб задержали жителя Владимирской области, готовившего подрыв военной авиатехники. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным правоохранителей, россиянин установил контакт с агентом Службы безопасности Украины. По указанию кураторов он планировал осуществить подрыв авиационной техники ВС РФ.

«С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта (ДТА)», – говорится в сообщении.

Злоумышленник в целях разведки местности неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. В одну из таких вылазок его задержали.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ст. 281.2 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 (создание условий для совершения взрывов, направленных на разрушение или повреждение транспортных средств, сопряженных с посягательством на объекты ВС РФ), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой) УК РФ.

Владимир, Зоя Осколкова

