российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 11:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Владимирской области хотел взорвать военные самолеты

Архив. Фото Минобороны РФ

Сотрудники спецслужб задержали жителя Владимирской области, готовившего подрыв военной авиатехники. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным правоохранителей, россиянин установил контакт с агентом Службы безопасности Украины. По указанию кураторов он планировал осуществить подрыв авиационной техники ВС РФ.

«С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта (ДТА)», – говорится в сообщении.

Злоумышленник в целях разведки местности неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. В одну из таких вылазок его задержали.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ст. 281.2 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 (создание условий для совершения взрывов, направленных на разрушение или повреждение транспортных средств, сопряженных с посягательством на объекты ВС РФ), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой) УК РФ.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,